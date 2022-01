Minister Kuipers voorzichtig over versoepelingen: 'Hoog aantal besmettingen'

Vrijdag is er een nieuwe coronapersconferentie en in de nacht van vrijdag op zaterdag loopt de lockdown af, waar we al bijna een maand inzitten af. De roep om versoepelingen klinkt luid, zeker bij sportclubs en winkels.

Nog niet vooruitlopen

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers liet bij zijn aantreden weten dat hij met een bredere blik naar de aanpak van de coronacrisis wil kijken. De focus van het vorige kabinet op vooral de zorg is in zijn ogen niet houdbaar.

Kuipers wil er vandaag nog niet op vooruitlopen wat dat betekent voor de lockdown en de persconferentie die aanstaande vrijdag wordt gehouden. "We wachten nog op het OMT-advies dat morgen komt", zei hij. Donderdag is er dan nog een Cathuishuisoverleg en wordt er verder over gepraat.

Laatste stand van zaken

Vandaag is het kabinet door RIVM-directeur Jaap van Dissel bijgepraat over de laatste stand van zaken, zei Kuipers na het coronaoverleg met de meest betrokken ministers. Hij waarschuwt voor de ontwrichting die het virus aanricht in het Verenigd Koninkrijk. Daar gelden trouwens vrijwel geen coronaregels.

"Daar liggen grote aantallen mensen in de ziekenhuizen. Als we dat zouden vertalen naar ons land, zou dat een enorme impact hebben op onze zorg. Die ontwrichting moeten we voorkomen", zei een duidelijk voorzichtige Kuipers.