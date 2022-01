Jan Paternotte nieuwe fractievoorzitter van D66

De 37-jarige Paternotte is nu coronawoordvoerder in de Tweede Kamer voor de partij die 24 zetels heeft. De D66'er komt uit de Amsterdamse gemeenteraad en werd in 2010 'raadslid van het jaar'. In 2014 werd hij lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Hij hield zich in de hoofdstad vooral bezig met onderwijs.

Groot talent

Paternotte kwam in 2017 naar de Tweede Kamer. D66 haalde hem binnen als groot talent. Floor Bremer: "Met Paternotte kiest D66 voor een fractievoorzitter die niet schroomt zich kritisch op te stellen jegens het kabinet waarvan zijn eigen partij onderdeel uitmaakt. Hij valt op in de coronadebatten, waarin hij regelmatig kritiek heeft op het beleid."

Paternotte heeft zich niet laten tegenhouden door de bedreigingen van de laatste tijd. Vorige week stond er bij zijn partijgenoot Sigrid Kaag een man met fakkel voor de deur. "Helaas heb je hier als politicus mee te maken, maar daar moet je je niet door laten tegenhouden en we moeten het ook niet normaal gaan vinden." Paternotte vindt ook dat de Kamer moet gaan praten over hoe Kamerleden met elkaar omgaan.