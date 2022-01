Wilders negeerde telefoontje justitieminister Yeşilgöz na tweet over afkomst

De nieuwe justitieminister Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft Geert Wilders gebeld en geappt nadat hij een snoeiharde tweet over haar Turkse afkomst had geplaatst. In die tweet sprak Wilders ook zijn vrees uit dat zij zijn beveiliging wilde stopzetten. Volgens de VVD'er heeft de PVV-leider haar verzoeken genegeerd.

RTL Nieuws heeft de woordvoerder van de PVV om een reactie gevraagd, maar die wil niet reageren. Tweet Geert Wilders schreef op 30 december, de dag dat bekend werd dat Dilan Yeşilgöz-Zegerius de nieuwe minister van Justitie werd, de volgende tweet: "Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen." Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2021 'Walgelijke tweet' De tweet zorgde voor veel kritiek. Sophie Hermans, waarnemend fractievoorzitter van de VVD, reageerde op Twitter meteen: 'Wat een walgelijke tweet.' Ze verwees naar een interview in Trouw deze week, waarin Yeşilgöz een lans breekt voor de vrijheid. "Dit is ónze Dilan." Vandaag laat Yeşilgöz-Zegerius weten dat ze begrijpt dat Wilders vanwege bedreigingen al jaren wordt beveiligd en dat hij zich zorgen maakte om de 'wisseling van de wacht' op het ministerie van Justitie. "Ik begrijp die emotie, hij heeft het echt niet makkelijk." Ze heeft meteen de dag erna met de PVV-leider gebeld om met hem hierover te praten en over haar ministerschap. Maar Wilders nam niet op, laat de justitieminister weten. Daarna heeft ze hem ook nog geappt, maar ook daar heeft de PVV-leider dus niet op gereageerd.