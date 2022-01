Minister Ernst Kuipers: 'Corona gaat niet meer weg, langetermijnbeleid nodig'

Vrouw en kinderen

De voormalige beddenbaas is vanochtend als minister beëdigd. Hij heeft uitvoerig met zijn vrouw en kinderen gesproken over zijn nieuwe baan. Of het hem gaat lukken om het vertrouwen in de politiek te herstellen? "Laten we daarvoor ons best doen", zei hij.

Wat hij meeneemt aan zijn jarenlange ervaring uit het ziekenhuis? "Dat de zorg niet meer zonder een samenwerking kan over de instellingen heen."

Specialiseren

Daarmee bedoelt Kuipers dat patiënten beter verspreid gaan worden tussen de ziekenhuizen. Maar hij wil ook dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren zodat je in een aantal ziekenhuizen terecht kan voor bijvoorbeeld longziektes of hartziektes. Op deze manier krijgen artsen meer ervaring met het behandelen van bepaalde ziektes en wordt de zorg dus beter.

Volgens Kuipers vergeten Nederlanders weleens dat ze in een ideale omgeving leven omdat er in land zoveel faciliteiten zijn. "In Amerika- waar ik ook heb gewerkt- is het eerste ziekenhuis zo'n 300 kilometer verderop."