Gooit Ernst Kuipers het coronabeleid om? 'Hij houdt niet van bullshit'

Vriend uit de specialistenopleiding

Ook vriend Jaap Fogteloo, die hem al ruim 30 jaar goed kent, was niet verrast dat Kuipers minister werd. "Hij heeft er niet met mij over gesproken, maar hij heeft zich enorm geprofileerd in de corona-aanpak en zich in de spotlights gewerkt."

De twee kennen elkaar sinds hun eerste deel van de specialistenopleiding. "We waren eind twintig en werkten samen in een ziekenhuis in Deventer. Keihard werken, daar hield hij toen ook al van. Traditie is ons jaarlijkse etentje met de groep van toen. Dat wil Ernst voor geen goud missen. Hij heeft dan niet per se het hoogste woord, maar hij praat wel heel makkelijk en liever niet te veel over werk."