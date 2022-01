Op afstand en zonder Sigrid Kaag: dit is de officiële foto van kabinet-Rutte IV

De bordesfoto is het eerste moment dat het kabinet als team poseert. Vanwege de coronaregels staan de ministers op anderhalve meter afstand. Niet op de trappen van Paleis Huis ten Bosch maar bij Paleis Noordeinde omdat daar beter aan de coronaregels kan worden voldaan.

Videoverbinding

Sigrid Kaag zit thuis met corona en werd daarom met een videoverbinding beëdigd. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Eén opvallende belofte kwam van Aukje de Vries (VVD, staatssecretaris van Toeslagen en Douane). Zij sprak die namelijk uit in het Fries. Dat mag volgens de wet.

Sinds 1971 kent ons land de traditie van de bordesfoto. Het kabinet-Biesheuvel was het eerste kabinet dat zich in 1971 liet vastleggen. Sinds 2012 is de beëdiging live op tv te zien.