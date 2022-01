Kaag online beëdigd en dat is uniek: 'Uitzondering in belang start kabinet'

Nieuwe ministers en staatssecretarissen moeten een in de wet vastgelegde eed of belofte afleggen. Het gaat daarin om trouw te beloven aan onder meer de koning en de grondwet. Ook mogen ze zich niet laten omkopen. De ministers en staatssecretarissen zullen daarbij zeggen: "Dat verklaar en beloof ik" of "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."

'Mag per video'

"Dit staat in artikel 49 van de Grondwet beschreven", zegt staatsrechtgeleerde Wim Voermans. "Maar of die eed of belofte fysiek of digitaal moet, dat staat er niet. Niet zo gek, de wet is uit 1983. Toen was er nog geen sprake van digitale beëdiging."