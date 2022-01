Ineens baas van 4700 mensen en een huis vol alarmen: zo is het om minister te zijn

Euh's

Alle beginnende ministers krijgen mediatraining. En Van Engelshoven had heel veel aan haar persoonlijk assistent. "Die waarschuwt je voor de valkuilen. Daar kun je altijd van op aan, die is er altijd voor je. Ook over hoe je omgaat met kritiek en wat je er mee moet doen."

Ze stotterde als meisje. Ze deed veel moeite, maar een vlotter spreker werd Van Engelshoven niet. "Bij mijn familie was er in het begin wel zorg of ik daar niet op zou worden gepakt. Maar je leert dat het je niet moet raken. Er zijn wel opmerkingen gemaakt dat ik veel 'euh's' zeg. Ik denk dan: jullie nemen me maar zoals ik ben. Je kunt wel een snelle spreker zijn, het gaat om de inhoud. Ik ben 55 jaar, kom op zeg."

Kritiek

Daar is dan ook meteen een tip aan de nieuwe ministers: lees niet alles, en trek het je niet persoonlijk aan. "Je leert daar pas mee omgaan als het je overkomt. Ik kon kritiek gelukkig goed scheiden: gaat het over mij als persoon of over mijn functie? En vraag je dan af of je er iets mee moet."

Ze weet waar ze het over heeft, want deze minister kreeg nogal wat kritiek. Dat ze onzichtbaar was en de culturele sector voelde zich door haar in de steek gelaten.