De Jonge tempert grote verwachtingen versoepelingen

Volgende week vrijdag loopt de lockdown af en is er 's avonds weer een nieuwe coronapersconferentie. De Jonge wil nog niet vooruitlopen op die coronapersconferentie die hij dan overigens niet meer zelf zal voorgaan, maar zijn opvolger Ernst Kuipers.

'Lockdown goede keuze'

"Ik denk wel dat we kunnen concluderen dat de lockdown een goede keuze is geweest", zei De Jonge vanmiddag. "In omliggende landen, waar de regels veel soepeler zijn, kampen ze met ziekenhuisopnames die vier keer zo groot zijn. Dat betekent dat er per dag 600 mensen in onze ziekenhuizen zouden bijkomen. Dat kan onze zorg niet aan en dus denk ik dat we kunnen concluderen dat we er goed aan hebben gedaan om voor een lockdown te kiezen."