Fakkel-incident zorgt voor woede, toch komen daders er meestal mee weg

Heftigheid neemt toe

Kaag spreekt zelf in een reactie 'over een stelselmatige bedreiging van politici die de rechtstaat ondermijnt'. Strafrechtdeskundige Nan stelt dat de fase van onschuldig protest wel voorbij is. Politiek commentator Frits Wester benadrukt dat bedreigingen van politici niet nieuw is, maar spreekt wel van een verharding.

Dat is terug te zien in de cijfers. Bij het Team Landelijke Bedreiging kwamen vorig jaar 600 meldingen binnen van bedreigingen van landelijke politici. In 2019 waren dat er 393 . "De bedreigingen zijn ook zichtbaarder geworden door sociale media. Ook nu zien we een filmpje van de man met de fakkel", zegt Sackers.

Die beelden zijn vervolgens koren op de molen voor reacties vol afkeer. "Intimiderend tuig", noemde Rob Jetten de actie.

Zwaarder straffen?

Als we er ons zo boos over maken; waarom pakken we de daders dan niet veel harder aan? Dat gaat gebeuren. Een nieuwe wet voor strafverzwaring is momenteel in de maak. Vanuit de Tweede Kamer kwam die roep voor strafverzwaring voor het bedreigen van ambtsdragers (dus ministers, burgemeesters maar bijvoorbeeld ook virologen).

Of het helpt? Een lastige vraag, vindt Sackers. "Vaak zijn de daden van dit soort mensen impulsacties. Daders denken er niet bij na. De vraag is of bij dit soort mensen strafverzwaring helpt." Joost Nan denkt wel dat het gaat gebeuren. "Hiermee kun je een signaal dat dit niet normaal is."