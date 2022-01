Basis- en middelbare scholen kunnen na kerstvakantie weer open

Wel zullen op de basis- en middelbare scholen veiligheidsmaatregelen blijven gelden tegen het coronavirus, zoals preventief testen. Die maatregel geldt voor alle leerlingen vanaf groep 6.

Of de lockdown - die tot in ieder geval 14 januari duurt - wordt verlengd, kan De Jonge nog niet zeggen. "We nemen met het openen van de scholen een risico. Eerst moet het aantal onzekerheden terug om verdere versoepelingen te nemen. Volgende week hopen we meer data te hebben om een betere prognose te hebben en een keuze te maken."

Oproep om te openen

Vorige maand sloten de scholen een week eerder dan gepland, uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus. Van alle kanten werd het kabinet opgeroepen om de scholen te heropenen.

Die oproep kwam onder meer van Kinderombudsman Margrite Kalverboer en van zestig organisaties, waaronder Unicef, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz. "Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien", liet Unicef weten. Tientallen middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam sloten zich op nieuwjaarsdag bij die oproep aan.