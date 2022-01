Wat gaat corona ons dit jaar brengen? Vier experts zijn voorzichtig positief

"Ik verwacht dat we langzaam steeds meer kunnen", stelt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. "Het is afwachten hoe lang het duurt tot we bij de situatie zijn waarbij dit virus onderdeel is van het winterpakket. Ik houd er rekening mee dat dit nog echt een tijd zal duren."

Er is een aantal scenario’s geschetst door wetenschappelijke denktanks. Koopmans: "De meest aannemelijke vind ik een scenario dat ervan uitgaat dat corona vergelijkbaar wordt met griep, of zware griep, en een scenario dat uitgaat van een 'langdurig gevecht'. Dat laatste past bij de situatie waar we nu nog in zitten. Ik verwacht wel dat het in de loop van het voorjaar makkelijker wordt, maar we moeten rekening blijven houden met de onvoorspelbaarheid van dit virus."

Nieuwe variant

Koopmans sluit niet uit dat een nieuwe variant dit jaar zijn intrede doet. Daarom is het volgens de viroloog belangrijk dat er voor de langere termijn een plan wordt uitgestippeld. "Die voorzet zou van het ministerie van Volksgezondheid komen. Daarbij is dus van belang dat we ons realiseren dat we er een virus bij hebben en dat veel mogelijk is. Maar dat we ook rekening moeten houden met periodieke maatregelen."

Dat omikron ons land overneemt kan positief uitwerken omdat deze variant minder ziekmakend lijkt. "Daar staat tegenover dat de verspreiding zonder maatregelen zo snel gaat dat dat weer tot problemen leidt. Zo zien we bijvoorbeeld in het buitenland dat zoveel mensen zich ziek melden dat bijvoorbeeld de zorg in het Verenigd Koninkrijk problemen heeft. Dan is dat de reden om het wat geleidelijker aan te willen doen. "