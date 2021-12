Hugo de Jonge wordt minister voor Wonen, Rob Jetten naar Klimaat

Rob Jetten verlaat dus de Tweede Kamer en krijgt één van de nieuwe posten in het kabinet. Vanochtend meldde RTL Nieuws dat Sigrid Kaag (D66) de beoogde minister van Financiën is. Ook een andere D66-bewindsvrouw gaat door in het volgende kabinet. Kajsa Ollongren is de beoogde minister van Defensie.

Robbert Dijkgraaf -wetenschapper en bij het grote publiek bekend van zijn colleges bij DWDD- wordt namens D66 minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Beloond

"Rob Jetten wordt beloond voor zijn jarenlange werk in de D66-partijtop", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Hij werd door Pechtold ontdekt als talent, was fractievoorzitter en deed een stap opzij voor Sigrid Kaag. Hij werd door VVD'er Klaas Dijkhoff ooit omschreven als 'klimaatdrammer', waarna D66 truien en T-shirts met die geuzennaam liet drukken. Nog regelmatig wordt Jetten gespot in zo'n shirt."

Twijfel

CDA'er De Jonge keert niet terug als minister voor Volksgezondheid, maar wordt de nieuwe minister voor Wonen. "Over de terugkeer van De Jonge is twijfel geweest'', zegt Lambie. ''Sommige CDA'ers wilden De Jonge niet terug, maar andere CDA'ers vonden dat je de corona-minister niet bij het grof vuil kunt zetten. De Jonge zal geen vicepremier meer worden, maar de crisis op de woningmarkt geldt als een van de nieuwe prioriteiten voor het nieuwe kabinet."