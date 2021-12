VVD'ers Wiersma, Van der Wal en Adriaansens ministers in Rutte IV

Micky Adriaansens is op dit moment VVD-senator in de Eerste Kamer en is directeur van adviesbureau TwynstraGudde. Adriaansens is de beoogde minister van Economische Zaken in het nieuwe kabinet.

Dit melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Jurist en bestuurskundige Christophe van der Maat (41) wordt de nieuwe staatssecretaris van Defensie. Hij is nu gedeputeerde voor de VVD in de provincie Noord Brabant.

Nadagen

Wiersma werd demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken in de nadagen van het demissionaire kabinet Rutte III. In feite volgde hij de vertrokken Bas van 't Wout op.

Christianne van der Wal (48) was ruim vijf jaar wethouder in Harderwijk en is nu gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Sinds november 2017 is ze bovendien voorzitter van de VVD.