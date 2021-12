Minister belde alle fractieleiders over aankoop Rembrandt behalve Baudet

175 miljoen euro

De aankoop van het schilderij van Rembrandt werd op 8 december openbaar gemaakt. Het topstuk werd voor 175 miljoen euro overgenomen. Een week na het bekendmaken van de deal ging de Tweede Kamer akkoord.

Thierry Baudet laat in een reactie op Twitter weten: "Dat zo’n minister 'niet informeert' om vervolgens in de pers te kunnen zeggen: 'want Baudet is niet te vertrouwen'; dat is toch overduidelijk een trucje om ons even weg te kunnen zetten."