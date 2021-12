OMT adviseert strenge lockdown, kabinet houdt morgen spoedoverleg

Vanavond praat RIVM-directeur Jaap van Dissel de meest betrokken ministers bij over dit advies. Morgenmiddag volgt dan digitaal spoedoverleg. Neemt het kabinet het advies van het OMT over, dan volgt waarschijnlijk snel een persmoment waarin de nieuwe maatregelen worden toegelicht.

Bij een eerdere lockdown mochten alleen essentiële winkels zoals supermarkten openblijven. Of dat nu ook gaat gebeuren, is aan het kabinet. Mogelijk besluiten zij nog tot uitzonderingen voor sommige sectoren.

Slecht nieuws

"Dit geeft aan hoe groot de zorgen over het omikron-virus zijn", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Het kabinet heeft altijd gezegd: als het OMT het nodig vindt, dan zullen we niet aarzelen. En het kabinet heeft bijna alle adviezen van het OMT opgevolgd. Daarom houdt iedereen in Den Haag rekening met heel slecht nieuws morgen."