Grote zorgen over omikronvariant, mogelijk aanvullende maatregelen nodig

Volgens minister De Jonge gaat de verspreiding van de nieuwe omikronvariant heel snel. "Als het nodig is om het virus af te remmen, nemen we maatregelen", zei De Jonge zojuist. "Ik maak me grote zorgen. Wat we in ieder geval weten is dat de mensen die wel hun eerste en tweede prik hebben gehad, onvoldoende beschermd zijn tegen de nieuwe variant."

In Amsterdam is een kwart van de besmettingen al de nieuwe omikronvariant.

Extra overleg

Vanavond komt het OMT bij elkaar om een extra advies uit brengen. Afhankelijk van dat advies, is er mogelijk dit weekend een extra Catshuisberaad met alle betrokken ministers en deskundigen.

De Jonge wilde niet vooruitlopen op de maatregelen. Maatregelen die nog genomen kunnen worden, zijn het sluiten van sectoren en contactberoepen.