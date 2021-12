Oud-coronaminister Bruins over zijn plotse vertrek: 'Ineens sta je buiten je team'

Bruins werd in oktober 2017 minister voor Medische Zorg in het kabinet Rutte III. De eerste keer dat het woord 'corona' viel, kan hij zich niet precies meer herinneren. Het moet op een dag eind december 2019 zijn geweest, of begin 2020. Op 28 januari van dat jaar werd covid-19 op de A-lijst van meldingsplichtige infectieziektes geplaatst. In omliggende landen doken allerlei coronagevallen op, het was wachten op onze eerste 'patiënt zero'.

En opeens was daar dat briefje over ons 'eerste geval' tijdens een live-uitzending van de NOS.

"Ik voel dat moment nog steeds. Ik zat op hete kolen. Er was die avond van 27 februari een tv-uitzending en we wisten dat er een persoon in het land één positieve test had. In die tijd waren twee positieve testen nodig. Ik stond erop dat die patiënt het eerst zelf wist, plus zijn familie, de burgemeester en het betreffende ziekenhuis. Het was echt toeval dat dat nieuws in de uitzending binnenkwam."