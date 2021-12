Kinderen na overlijden ouders niet meer uit huis gezet

De 22-jarige Sammy-Jo had die rust vorig jaar niet, toen zij haar vader verloor aan longkanker. Ze wilde graag in het ouderlijk huis blijven wonen vanwege de herinneringen. Maar de woningcorporatie was onverbiddelijk. Sammy-Jo moest er uit. Tegenover Editie NL vertelde ze hoe machteloos ze zich voelde.

Er waren meer voorbeelden, het ene nog schrijnender dan het andere. Het was reden voor VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis om zich ermee te gaan bemoeien. Hij diende een motie in, waarin hij vroeg om de kinderen na het overlijden van hun ouders menselijk te behandelen. De voltallige Tweede Kamer steunde de motie. Vervolgens is demissionair minister Ollongren met verhuurders gaan praten om de wens van de Kamer te verwezenlijken.

Tijdelijk contract

Het is de bedoeling dat de kinderen eerst een tijdelijk contract krijgen voor de ouderlijke woning, van maximaal 2 jaar. De verhuurder kijkt of de ouderlijke woning passend is voor de kinderen en verlaagt zo nodig de huur. Is de woning niet passend dan moet de verhuurder voor vervangende woonruimte zorgen.

Als de wettelijke regeling een feit is, geldt die voor zowel de sociale als de private huursector.