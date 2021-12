Jullie vragen over het regeerakkoord: krijg ik een huis en hoe zit het met het leenstelsel?

Jennifer: Waarom gaan ze bezuinigen op de zorg tijdens een pandemie?

Het is iets ingewikkelder. De komende jaren gaat er veel extra geld naar de zorg. De komende vijf jaar groeien die uitgaven met 10 miljard. Daarnaast wil het kabinet de groei wel afremmen om de zorg ook op termijn betaalbaar te houden. De zorgkosten mogen vanaf 2026 minder hard stijgen, vindt het kabinet. In 2026 gaat het nog om bijna 800 miljoen euro minder, in de jaren daarna gaat dat oplopen tot bijna 5 miljard euro minder in 2052.

Opvallend: er staat in het nieuw regeerakkoord niets over de verhoging van de salarissen in de zorg om het vak aantrekkelijker te maken.