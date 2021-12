Abortus en voltooid leven: 'Doorbraken op medisch-ethisch gebied zijn nu mogelijk'

Voltooid leven

Andere medisch-ethische kwesties zullen meer tijd in beslag nemen. Zoals het legaliseren van hulp bij zelfdoding aan ouderen die levensmoe zijn.

Vanaf 1 januari wordt de nieuwe euthanasiewet behandelt, zegt Van de Vathorst. Daarin staat ook het voltooid leven. ''Ik kan nog niets zeggen over de uitkomst van deze wet, maar we zien een steeds grotere roep om zelfbeschikking. Over 1,5 jaar zal die evaluatie naar verwachting klaar zijn."

De verwachting is dat de voorstellen over voltooid leven nog flink wat tijd in beslag nemen. Onduidelijk is nog of een meerderheid van de Tweede Kamer bereid is de wet te steunen, mocht het tot stemmingen daarover komen.