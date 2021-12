Bijna gratis kinderopvang, suikertaks en hoger minimumloon: dit zijn de plannen van het nieuwe kabinet

Rijden

Het rekeningrijden wordt voorbereid maar pas na dit kabinet ingevoerd. Dat betekent dat je niet meer betaalt voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik. Betalen per kilometer komt in de plaats van de algemene wegenbelasting.

In gemeenten waar het kan, wordt de maximumsnelheid in de bebouwde kom 30 kilometer per uur.

De nieuwe coalitie komt met 1,25 miljard euro per jaar om achterstallig onderhoud aan bruggen, snelwegen of het spoor in te halen. De infrastructuur in Nederland is verouderd en veel wegen of bruggen zitten aan het einde van hun levensduur.