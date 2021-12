Regeerakkoord vandaag gepresenteerd: dit weten we tot nu toe

Volgens bronnen staat in het akkoord dat Nederland een constructieve, leidende rol wil spelen in Europa. Ook is Nederland voor verdragswijziging, mits de uitkomst in het Nederlands belang is. Dat is een breuk met de eerdere koers in Europa.

"Veel is al uitgelekt, maar als straks de hele tekst wordt gepubliceerd, zijn er nog wel een aantal punten om op te letten", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Wat is precies afgesproken over migratie? Want dat is een gevoelig punt tussen bijvoorbeeld VVD en D66. En: wat gebeurt er met de hypotheekrenteaftrek? Ook is de vraag hoe concreet en hoe ingrijpend de klimaatmaatregelen van de coalitie precies worden voor huizen- en autobezitters."

Trage start

De formatie voor het nieuwe kabinet-Rutte IV gaat de boeken in als de langste ooit. Dat kwam vanwege een geloofwaardigheidscrisis rond Mark Rutte in april. Daarna duurde de formatie veel langer: partijen bleven elkaar onderling uitsluiten.