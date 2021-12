Stress bij ouders en scholen om beslissing over sluiting: 'Niet te regelen'

Het demissionaire kabinet besluit vanavond of de basisscholen en buitenschoolse opvang een week eerder dichtgaan. Om 19.00 uur is er een persconferentie. Het Outbreak Management Team adviseert een week eerder sluiting. OMT-lid en kinderarts Károly Illy licht toe: "Weken geleden hebben we dit al geadviseerd."

Wat levert het op?

Keiharde cijfers over wat dat oplevert zijn er niet. "'Je kunt niet precies zeggen wat sluiting met het R-getal doet of met het aantal ziekenhuisopnames. Het is vooral een kwestie van gezond verstand. 1,3 miljoen kinderen die met z'n dertigen bij elkaar in de klas zitten en een dag later vervolgens met opa en oma kerst gaan vieren; daarmee roep je de ellende op je af. Dan heb je de poppen aan het dansen."

Een week eerder in 'de eigen gezinsbubbel' blijven, biedt virologisch meer veiligheid, zegt het OMT. Het is dan dus wel van belang dat de kinderen niet naar opa en oma gaan voor oppas, maar thuis bij het gezin blijven.