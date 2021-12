Asielcrisis: deze plaatsen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de overheid gemeenten aanwijst die verplicht worden opvang te regelen. Dat gebeurde eerder in 2015 tijdens de vluchtelingencrisis. Toen kwamen er veel Syriërs naar Europa en dus ook naar Nederland. Er was toen veel protest hiertegen in verschillende gemeenten.

Sinds augustus stijgt het aantal mensen dat hier asiel aanvraagt. Elke week melden gemiddeld 1000 mensen per week. Dat komt enerzijds doordat er versoepelingen zijn in de reisrestricties door corona. En ook omdat er veel Afghanen komen die Nederland evacueerde vanuit Kabul na de machtsovername door de Taliban.

Een van de problemen waarom het zo druk is in de asielzoekerscentra is omdat mensen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben niet kunnen doorstromen omdat er geen huizen zijn vanwege het tekort op de woningmarkt.