Tevredenheid en opluchting over 'mooi en gebalanceerd' akkoord

De 'nieuwe bestuurscultuur' waarover de afgelopen tijd vaak is gesproken, kondigt zich volgens Segers aan in de omslag naar een 'dienstbare overheid' die 'primair gericht is op de burger en niet op zichzelf'. Hij had het over grotere openheid, transparantie en 'meer dualisme tussen kabinet en Kamer'.

Kaag (D66) zei dat de nieuwe cultuur moet blijken uit een 'andere houding', een 'andere samenwerking' en 'meer dualisme'.

'Goed akkoord neerleggen'

Informateur Wouter Koolmees is 'heel erg tevreden' met het onderhandelingsakkoord en zegt dat het nu aan de fracties is. Hij zei ondanks de slepende onderhandelingen niet te hebben getwijfeld aan een goede afloop. "Deze vier partijen wilden een goed coalitieakkoord neerleggen."

Demissionair én toekomstig premier Rutte wilde niets loslaten over het coalitieakkoord. "Ik ga nu niets erover zeggen, dat is allemaal voor later deze week."