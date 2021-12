Persconferentie: avondlockdown verlengd, definitief besluit over eerdere kerstvakantie

Scholen eerder dicht?

Of de scholen een week eerder dichtgaan en er weer thuislessen worden gegeven, moet nog worden besloten. Eerder zei demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) daar niets voor te voelen, maar de optie ligt vanwege zorgen over de nieuwe variant nog altijd serieus op tafel. Het is nog onduidelijk wat er met de kinderopvang gaat gebeuren.

Het Outbreak Management Team (OMT) is opnieuw om advies gevraagd over de scholen. Daarover zei De Jonge gisteren nog: "Je wilt natuurlijk het liefst de scholen openhouden maar je zult telkens moeten handelen naar de situatie van dat moment." En die situatie is zeer zorgelijk, benadrukte hij.

Gezinsbubbel

Met een laatste schooldag op 24 december, vlak voor de feestdagen, ligt het risico op de loer dat kinderen het virus meenemen van school naar familie en bijvoorbeeld opa en oma. Een week eerder in de 'eigen gezinsbubbel' blijven, is veiliger, stellen de deskundigen.

Vanochtend is er nog een overleg met de betrokken ministers en zal er definitief een knoop over de scholen worden doorgehakt.