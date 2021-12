De Jonge: extra versnelling boosterprogramma om zorgen over omikron

Persconferentie

Morgen is er ook weer een persconferentie over de coronamaatregelen. De verwachting is de avondlockdown voor enkele weken wordt verlengd. Het demissionaire kabinet koerst af op een verlenging van de huidige coronamaatregelen met enkele weken. Dat betekent: de 'avondlockdown' blijft voorlopig en het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen, wordt niet verruimd voor de feestdagen.

Het vervroegen van de kerstvakantie ligt nog altijd op tafel. Dinsdag is daar een definitief besluit over. Morgenochtend is er nog een overleg over de scholen.