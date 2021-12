Einde in zicht: woensdag presentatie regeerakkoord

"Ons voornemen is erop gericht u woensdagmiddag 15 december ons eindverslag aan te bieden, waarbij het coalitieakkoord is opgenomen", laten de informateurs weten in een brief.

Puntjes op de i

De vier partijen praten vandaag nog de hele dag met elkaar. De verwachting is dat dit de laatste onderhandelingsdag is en deze dag bedoeld is om de laatste puntjes op de i te zetten. "We zijn een eind op weg", zei informateur Wouter Koolmees wel.

Er is al wel avondeten besteld.

Morgen naar de fracties

Daarna zal het het coalitieakkoord morgen worden voorgelegd aan de vier fracties. Dan kunnen fractieleden nog aandringen op aanpassingen of wijzigingen. Dat zou nog voor vertraging kunnen zorgen, wat de kleine slag om de arm in de brief van de informateurs verklaart.

Woensdag staat er dan een presentatie van het nieuwe regeerakkoord op de agenda.