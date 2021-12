Kabinet koerst af op verlenging avondlockdown, dinsdag besluit over kerstvakantie

Het vervroegen van de kerstvakantie ligt nog altijd op tafel. Dinsdag is daar een definitief besluit over. "Wat we horen, is dat het demissionaire kabinet het nog niet eens is", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Eerder deze week zei minister Slob van Onderwijs dat hij die maatregel niet zit zitten, maar andere ministers zien het juist als een mogelijkheid om de besmettingen sneller te verlagen."

De huidige avondlockdown geldt tot en met zaterdag 18 december, maar wordt zeker voor enkele weken verlengd tot in het nieuwe jaar. De sluitingstijd van 17.00 uur blijft.

Maandag is er nog overleg tussen de meest betrokken ministers en 's avonds is het Veiligheidsberaad, met de burgemeesters van de verschillende veiligheidsregio's. Dinsdag worden de officiële besluiten genomen en de persconferentie van Rutte en De Jonge staat gepland om 19.00 uur op dinsdagavond.