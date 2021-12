Zij willen geen boosterprik: 'Ik vertrouw de overheid en het vaccin niet meer'

Cornelis Splinter (74 jaar) is helder: "Ik wil geen boosterprik." De reden is een combinatie van geen vertrouwen meer hebben in de voorlichting van de overheid en het principiële standpunt dat hij tegen vaccinatiedwang en de QR-code is.

"Ik twijfel nog een beetje omdat het op mijn leeftijd wel een gokje blijft om de prik niet te nemen. Maar mijn vertrouwen in het coronabeleid is weg en daarmee ook het vertrouwen in het vaccin. En als Rutte en De Jonge gaan dwingen met een vaccinplicht is de keuze snel gemaakt."

Waarom zijn vertrouwen weg is? "Het is al zo lang bekend dat aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van corona, maar in Nederland is dat pas een jaar later of zo toegegeven. Er wordt nog altijd gehamerd op handen wassen, terwijl er bijna geen besmetting via voorwerpen is. En waarom heeft de Tweede Kamer tegen een plan gestemd voor meer salaris voor verpleegkundigen terwijl de zorg meer handen nodig heeft?"

Vertrouwen in vaccins

Ook zijn vertrouwen in het vaccin is verdwenen. Het is voor Cornelis totaal onduidelijk of die vaccins nou eigenlijk wel goed werken en hij vraagt zich af: moet hij straks elk halfjaar een prik? "Ik begin heimelijk te hopen dat ik corona oploop en zo zelf een betere immuniteit opbouw. Maar ja, ik ben 74 en zit in de gevarenzone, al ben ik niet dik."

Dan de QR-code, die sluit mensen uit en dat hoort niet thuis in ons land, vindt Cornelis. Zelf heeft hij daarom geen code, terwijl hij wel gevaccineerd is. "Ik ben bang dat de QR-code niet meer weg gaat, ook al is de pandemie voorbij. Ik weet het niet zeker, maar dat is mijn vermoeden."