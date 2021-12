'Zakkenvullers en leugenaars': Rutte IV moet vertrouwen terugwinnen, maar hoe?

Wantrouwen gedaald

Max is geen uitzondering. Het vertrouwen in de politiek is, na een korte opleving tijdens het begin van de coronacrisis, flink gedaald. Dat blijkt uit de meest actuele onderzoeken van zowel het Nationaal Kiezersonderzoek als het Sociaal Cultureel Planbureau.

"Deze zorgelijke ontwikkelingen moet het nieuwe kabinet zich absoluut aantrekken", zegt lector weerbare democratie Willeke Singerland, die veel onderzoek doet naar het vertrouwen in politici. "Het beleid van het nieuwe kabinet staat of valt bij hoe het gedragen wordt in de samenleving."

Afkeer van politiek

Grofweg zijn er volgens de onderzoeken drie groepen die een afkeer hebben van de politiek: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen met een lager huishoudinkomen. Geslacht maakt geen verschil. Leeftijd wel. De afkeer is het grootst van 35 tot en met 49 jaar.

René Cuperus, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en co-auteur van de binnenkort te verschijnen Atlas van Afgehaakt Nederland, legt uit waarom bepaalde burgers meer wantrouwen hebben dan andere. "Er zijn grote groepen in de samenleving die moeite hebben met snelle en permanente verandering, en die het gevoel hebben grip te verliezen."

"Met name de lagere middenklasse en de onderklasse vragen zich af of zij en hun kinderen in de toekomst nog wel een goed leven kunnen leiden’. Of is er voor hen geen plaats meer in die nieuwe’, dynamische internationale kenniseconomie?"