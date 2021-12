Advies: kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar vaccineren

Het gaat om kinderen met een chronische longaandoening, aangeboren hartafwijkingen en kinderen met het downsyndroom. Volgens de Gezondheidsraad heeft deze groep kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona.

Kinderarts bepaalt

Als zij het virus krijgen is de kans groter dat ze in het ziekenhuis komen, schrijft de Gezondheidsraad. Ook lopen deze kwetsbare kinderen meer risico op een ernstige ontstekingsreactie in de organen. Omdat deze kinderen vanwege hun aandoening vrijwel altijd onder behandeling van een kinderarts zijn, adviseert de Gezondheidsraad om de artsen te laten besluiten.

Het kabinet had de Raad gevraagd om een advies over het vaccineren van kinderen met een kwetsbare gezondheid. De verwachting is dat het kabinet het advies overneemt.