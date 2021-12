De Jonge wil inhaalslag: 60-minners kunnen vanaf januari boosterprik halen

Van dierenartsen tot legerartsen en studenten van medische opleidingen: iedereen die een prikbevoegdheid heeft of op een andere manier kan helpen bij de boostercampagne, wordt opgeroepen om te komen helpen. "We zetten alles op alles zodat iedereen na de zevende maand van de laatste vaccinatie een booster kan krijgen. Per week willen we 700.000 prikken zetten ", zei De Jonge.

Via deze site kunnen mensen zich aanmelden. Om dat mogelijk te maken worden de komende weken weer meer priklocaties ingericht. Nu zijn het er nog een stuk of 70. Half december moeten er 79 kleinere locaties zijn, en 9 'XXL'-locaties.

Op stoom brengen

Het demissionaire kabinet wil hiermee de boostercampagne op stoom brengen. Dat is hard nodig: ook bij de boostercampagne, bungelt Nederland onderaan de Europese lijstjes. De gehele Tweede Kamer oordeelde deze week dan ook vernietigend over de langzame boostercampagne.

Volgens RIVM-voorman Jaap van Dissel waren er minder mensen in het ziekenhuis beland als de boosterprik eerder was begonnen. De Jonge zei daarover: "We hebben de noodzaak gezien om te versnellen."