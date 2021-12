Kamer roept koning op kroondomein toch hele jaar open te stellen

Het was reden voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot en zijn collega Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren om bij de behandeling van de begroting een motie in te dienen waarmee zij de koning op andere gedachten proberen te brengen. Openstelling van het hele kroondomein is volgens De Groot belangrijk omdat de laatste anderhalf jaar steeds meer mensen van de natuur zijn gaan genieten. ''Door corona is het erg druk geworden in bepaalde gebieden. Openstelling van Het Loo gedurende het hele jaar kan er voor zorgen dat de toestroom van wandelaars publiek meer wordt verdeeld en de natuur dus minder wordt verstoord", aldus het Kamerlid.

Jacht

Natuurbeschermers pleiten al jaren voor openstelling gedurende het hele jaar. Zij stellen dat de sluiting alleen bedoeld is om ruimte te bieden aan koninklijke jachtpartijen. De rentmeester van het natuurgebied Arno Willems, die lid is van de hofhouding, ontkende dat na de aanvraag van de nieuwe subsidie. Er wordt volgens hem, in het kroondomein, net als in andere natuurgebieden wel gejaagd om ongebreidelde groei van de wildstand tegen te gaan. Maar de koning jaagt zelf volgens hem maar een dagdeel per jaar.

De sluiting is volgens hem bedoeld om voor rust te zorgen. Dat is goed voor de natuur. De mens mag die natuur niet komen verstoren. Of zoals de koning het onlangs zelf zei tijdens een persgesprek: ''Het is een rustgebied en een natuurgebied, geen recreatiegebied'.