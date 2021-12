Minister Schouten wil einde aan levend koken kreeften en krabben

De Partij voor de Dieren riep de minister bij de behandeling van de begroting op, het levend koken te verbieden. Schouten wil daarvoor de eerste stappen zetten en doet daarom nu al een beroep op koks om de dieren te doden, voordat ze de pan in gaan. Veel koks doen dat al met een priem of een mes, maar er zijn er ook nog steeds, die de dieren op de traditionele en dus pijnlijke manier bereiden.

Motie

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren kondigde een motie aan, waarin de Kamer wordt gevraagd die traditionele bereidingswijze te verbieden. Volgens Schouten vergt een verbod tijd omdat het Europees moet worden geregeld en wetenschappelijk moet worden onderbouwd. Ook wil ze dat daarbij wordt gekeken, op welke manier het doden van de kreeften en krabben het meest verantwoord kan gebeuren uit oogpunt van dierenwelzijn.

Het kan nog jaren duren eer er een Europees verbod is. Daarom wil Schouten graag dat koks nu al handelen alsof er al een verbod is en de dieren dus doden voordat ze het kokende water in gaan. ''Ik wil kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat dat in Nederland de staande praktijk wordt'', aldus de minister.