De Jonge: Alle 60-plussers krijgen voor het eind van het jaar uitnodiging boosterprik

De Tweede Kamer heeft - van oppositie tot coalitie- grote kritiek op het trage boostertempo. Tot nu toe zijn hier ruim 200.000 boosterprikken gezet. Daarmee lopen we flink achter op onze buurlanden. Ter vergelijking: in België zijn inmiddels 1,5 miljoen boosters gezet, in Frankrijk 7 miljoen en in Duitsland al 9 miljoen.

Rutte baalt ook

"Opnieuw heeft het kabinet zich laten verrassen, opnieuw zijn we hekkensluiter als het gaat om het tempo", zei Maarten Hijink (SP) over het priktempo. D66-Kamerlid Paternotte noemt het 'too little, too late.'

Premier Rutte bestrijdt dat het kabinet onnodig lang gewacht heeft: "Ik baal er ook van dat we achteraan bungelen. Maar we moeten varen op de wetenschap." Er lag op 2 november een advies van de Gezondheidsraad, benadrukte Rutte.