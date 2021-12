Frustratie over boostercampagne: 'Schandalig hoe traag het gaat'

Vanmiddag is er weer een coronadebat en zowel oppositie- als coalitiepartijen zijn gefrustreerd over de trage boostercampagne. "Het komt veel te laat op gang", vindt Kamerlid Attje Kuiken (PvdA). "Too little, too late", vindt haar collega Jan Paternotte (D66).

Waarom loopt ons land zo achter met het boosteren? Nederland bungelt onderaan de lijst vergeleken met andere Europese landen. Ook bij de eerste vaccinatieronde was ons land traag met het opzetten van de vaccinatieoperatie. "Het is een soort Groundhog Day", roept Paternotte al weken, verwijzend naar de gelijknamige film waarin het verhaal zich steeds herhaalt.

Pas 200.000 boosterprikken gezet

Ook SP'er Maarten Hijink vindt het schandalig dat er nog maar zo weinig prikken zijn toegediend. De partijen – van links tot rechts – uiten daarover hun kritiek aan De Jonge. Tot nu toe zijn in Nederland ruim 200.000 boosterprikken gezet. Daarmee lopen we flink achter op onze buurlanden. Ter vergelijking:

in België zijn 1,5 miljoen bootsterprikken gezet.

in Frankrijk 7 miljoen

en in Duitsland al 9 miljoen

Minister De Jonge stelt dat de campagne op stoom komt. Hij verwacht dat eind deze week 700.000 injecties kunnen zijn gezet. Met het inzetten van militairen en studenten moet die operatie worden versneld. Vanaf 16.30 uur praat de Tweede Kamer weer over de maatregelen en ook over het boosteren.