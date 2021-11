Politici steeds vaker bedreigd: 'Dit doet iets met je, als politicus en als mens'

Bergkamp: "Een dreigmail is gewoon vreselijk, het is gewoon op de persoon. Echt gericht om mensen bang te maken. Het is gewoon te zot voor woorden." Ze roept Kamerleden op aangifte te doen als ze worden bedreigd.

'Nooit een excuus'

Kamerlid Attje Kuiken is coronawoordvoerder van de PvdA. Ze vindt dat er hard opgetreden moet worden tegen deze bedreigingen. Volgens haar zijn niet alle berichten die zijzelf binnenkrijgt 'even charmant'. "Maar het gaat niet om mij. Iedereen maakt zich zorgen." Kuiken benadrukt: "Hoe oneens je het ook met elkaar bent, het is nooit een excuus om te dreigen".