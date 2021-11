Eerste Kamerlid Forum neemt afstand van vaccinkritiek Thierry Baudet

"Ik ben geen medicus en ik zou het afraden om medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook", zegt Frentrop.

Uitspraken Baudet

Ook wilde de Forum-senator niet ingaan op uitspraken van Baudet 'om te stoppen met luisteren naar klojo's in witte jassen', zo hield senator Maarten Verkerk van de ChristenUnie de FvD'er voor. De Forum-senator zei niet te willen reageren op zaken die niet in de Eerste Kamer zijn gezegd, 'anders blijf ik aan de gang'.

Thierry Baudet laat via zijn woordvoerder weten: "Het was Paul Frentrop’s persoonlijke keuze om zich te laten vaccineren. Die vrijheid heeft iedereen en zoals bekend is FVD een voorstander van maximale vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam. Maar inderdaad: wij verschillen van mening over de baten en risico’s van de coronavaccins. Ondertussen zijn we het er beide wel volledig over eens dat een vaccinatieplicht, en het voortduren van vrijheidsbeperkende maatregelen, onacceptabel zijn."

