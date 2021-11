Lobbyverbod aangescherpt: 'Er mag geen twijfel zijn over integriteit oud-ministers'

Veel discussie

Over de integriteit van voormalig kabinetsleden is de laatste tijd veel discussie geweest. Het vertrek van minister Cora van Nieuwenhuizen als minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de brancheorganisatie van energiebedrijven deed veel stof opwaaien. Of die overstap nog mogelijk zou zijn onder de regels zoals Ollongren die nu voorstelt, wil de minister van Binnenlandse Zaken niet zeggen. "Deze regels gaan over de toekomst, niet over het verleden."

Ook Stientje van Veldhoven stapte op als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij ging naar een zogenoemde niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor duurzaamheid, en praktische oplossingen bedenkt hoe duurzame voedselproductie en energievoorziening het leven van mensen kunnen verbeteren.