Rutte: 'Cijfers zijn hoog, hoger, hoogst. We redden het niet met kleine aanpassingen'

Rutte begon zijn toespraak met dat hij de laatste weken terugdacht aan de tv-toespraak in 2020, waarmee Nederland op slot ging. "Toen hadden we elke dag hogere besmettingscijfers, en een groei in patiënten in ziekenhuizen. Ook toen hoorden we noodkreten van zorgpersoneel." Het grote verschil is dat we nu gevaccineerd zijn, benadrukte Rutte.

Demissionair premier Mark Rutte erkent dat de coronaboodschap van het kabinet, met name over het belang van testen en thuisblijven bij klachten, onvoldoende overkomt. Dat reken ik mezelf aan. "We zijn niet doof voor kritiek. Maar er is geen manier om dit foutloos te doen", vervolgde de premier, zoals te zien is in deze video: