Kabinet besluit: scholen blijven open, wel extra maatregelen

Een relatief groot deel van de besmettingen wordt veroorzaakt op scholen, ook omdat kinderen onder de twaalf jaar niet gevaccineerd zijn. Deskundigen van het OMT waren gisteren verdeeld over het openhouden van de scholen.

Uit de weekcijfers bleek dinsdag dat ruim 21 procent van het totaal aantal besmettingen in de leeftijd 5- tot en met 14-jarigen valt.

Aanvullende regels

Het kabinet koerste wel aan op openhouden van de scholen, maar wilde eerst nieuwe berekeningen afwachten voordat definitief de knoop werd doorgehakt.

De scholen blijven open, zo is nu dus besloten, maar er gaan wel aanvullende regels gelden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gaat om het dragen van mondkapjes in de gangen voor basisschoolleerlingen in de groepen 6, 7 en 8, en in de gangen op middelbare scholen. Het weren van ouders in basisscholen zou een mogelijkheid zijn.