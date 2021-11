Vandaag hakt kabinet knoop door: krijgen we een (avond)lockdown?

Strenge maatregelen

Hard ingrijpen is in ieder geval noodzakelijk om het virus nu wel snel een harde klap te geven. De ziekenhuizen schreeuwen om maatregelen. De zorg zucht. Er liggen nu ruim 2500 mensen met corona in de ziekenhuizen en de besmettingscijfers willen maar niet omlaag.

"De verwachte kentering is niet gekomen en daarom moeten we maatregelen nemen, stevige maatregelen", zei De Jonge gisteren, zichtbaar zorgelijk.

Paniekerig

Achter de schermen valt te horen dat Rutte en De Jonge hard zouden willen ingrijpen. Ingewijden vertellen dat vooral Rutte wel in paniek lijkt door het steeds maar stijgende aantal coronagevallen. Ook vandaag worden er weer ruim 22.000 besmettingen gemeld. "Rutte wil per se niet nog een keer te weinig doen, niet nog een keer op een persconferentie moeten zeggen: we hebben het verkeerd gezien en te weinig gedaan."

Niet iedereen wil zo ver gaan als de premier. De onderwijsministers verzetten zich bijvoorbeeld met hand en tand tegen sluiting van de scholen. De minister van Economische Zaken wil het liefst de winkels en de horeca openhouden. En de minister van Volksgezondheid wil de zorg beschermen.