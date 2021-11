Catshuisoverleg klaar: 'Rutte en De Jonge grootste voorstanders zware maatregelen'

Vanmiddag hebben de meest betrokken bewindspersonen indringend overleg gehad op het Catshuis. Dat was rond 18.00 uur afgelopen, morgen praat het demissionaire kabinet verder en hakt het definitief knopen door.

Scholen openhouden

Het kabinet mikt op het openhouden van de scholen, maar wil eerst meer onderbouwing hebben wat voor gevolgen dat heeft. Die cijfers komen van het RIVM. De deskundigen van het OMT zijn verdeeld over het openhouden van de scholen, meldde RTL Nieuws al eerder vandaag. Er liggen grofweg twee scenario's: scholen sluiten en een volledige lockdown. Of: de scholen openhouden in combinatie met strengere maatregelen.

Zo valt te denken aan het om 17.00 uur sluiten van winkels, horeca en sportscholen en het verkleinen van de groepsgrootte. Een avondlockdown dus. De supermarkttijden gaan hoogstwaarschijnlijk naar 20:00 uur.

Rutte is het strengst

Rutte en De Jonge zouden hard willen ingrijpen zeggen ingewijden. Zij vertellen dat vooral Rutte wel in paniek lijkt door het steeds maar stijgende aantal coronagevallen. Ook vandaag worden er weer ruim 22.000 besmettingen gemeld.

"Rutte zit echt in de gordijnen en wil eigenlijk het liefst alles dichtgooien", zegt een betrokkene. Een ander bevestigt dat beeld. Op de vraag of Rutte een beetje pietje-paniek is wordt bevestigend geantwoord. "Maar hij is ook alles aan het doen: de formatie en corona. En hij wil per se niet nog een keer te weinig doen, niet nog een keer op een persconferentie moeten zeggen: we hebben het verkeerd gezien en te weinig gedaan. Zijn politieke stijl is sowieso: RAMBAM."