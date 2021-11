OMT verdeeld over sluiten scholen, kabinet moet nog beslissen

Het OMT is verdeeld over het al dan niet openhouden van de scholen. Het demissionaire kabinet moet nog beslissen of het de scholen in het basis- en middelbaar onderwijs openhoudt. Vandaag wordt er gesproken over de exploderende coronacijfers en zal het kabinet een besluit nemen. Morgenavond is er dan weer een persconferentie.

Het team van deskundigen van het OMT heeft het kabinet twee scenario's voorgelegd; het eerste scenario is alle scholen sluiten, maar dan moeten ook de sectoren helemaal dicht (een volledige lockdown dus). Sluiten om 17 uur Een tweede scenario is alle scholen openhouden en een aanscherping van de huidige maatregelen, maar geen volledige lockdown. Denk bijvoorbeeld aan eerdere sluitingstijden van winkels, sportscholen en horeca naar bijvoorbeeld 17 uur. Maar die tijd kan ook nog veranderen. Uiteindelijk moet het kabinet vanmiddag of morgen besluiten voor welke variant het zal gaan. Lees ook: Kinderen zijn 'virusfa­briek­jes', moeten de scholen dicht? Het OMT heeft zich gisteravond over de exploderende coronacijfers gebogen. Vandaag is er een Catshuisoverleg, morgen om 19.00 uur is er een persconferentie. Scholen vormen een flinke besmettingsbron, maar experts en politici hameren er steeds op dat onderwijs van groot belang is en dat schoolsluiting zo lang mogelijk voorkomen moet worden. Bekijk ook: ventilatie niet op orde bij kwart scholen Bekijk deze video op RTL XL