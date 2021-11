Kabinet staat voor duivels dilemma: gaat het land verder op slot?

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft een advies voorbereid waar het kabinet vanmiddag in het Catshuis over praat. Morgen om 19.00 uur is er weer een persconferentie waarin nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt.

Geen kentering

De ziekenhuizen schreeuwen om maatregelen. De zorg zucht namelijk. Er liggen nu 2500 mensen met corona in de ziekenhuizen en de besmettingscijfers willen maar niet omlaag. "De verwachte kentering is er nog niet", zei De Jonge gisteren zichtbaar zorgelijk. Daarom is er vrijdag al een persconferentie, een week eerder dan gepland.

De Jonge gisteren over het stijgende aantal besmettingen: