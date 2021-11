Direct, gewoon en dol op de spotlights: maar wat wil Caroline van der Plas?

Teleurstelling

CDA-fractievoorzitter Groothuis merkte dat Van der Plas teleurgesteld was. "Na de gemeenteraadsverkiezingen was er geen enkel contact meer. We hadden hoge verwachtingen van haar. Ze kwam authentiek over, daar ben ik heel eerlijk in. Maar we hebben nooit meer iets van haar gehoord. Later begreep ik dat ze haar CDA-lidmaatschap had opgezegd."

Van der Plas ontkent dat ze geen contact meer heeft gehad met de partij. "Er is wel degelijk nog contact geweest. Maar het is er op een of andere manier niet meer van gekomen om Henk te spreken. Ik ben altijd heel open en transparant geweest dat ik geen vrijwilligerswerk, zoals raadsondersteuning, kon doen voor als ik niet in de raad kwam. Dat ging niet naast mijn gewone baan."

Van der Plas zegt dat ze inderdaad dat jaar haar CDA-lidmaatschap heeft opgezegd. Dat deed ze als mede door het CDA in de provincie wordt besloten dat geitenhouderijen niet langer mogen uitbreiden. "Dat was voor mij principieel. Ik dacht: nu hebben ze afscheid genomen van de boerensector. Ik was lid van de partij omdat die voor boeren en het platteland opkwam. Toen ze dat niet meer deden, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd."

Stem van het platteland

Van der Plas begon zich in de maanden daarna meer en meer op te werpen als stem van het platteland. Met het twitteraccount Boerburgertweet liet ze mensen uit de landbouwsector over hun werkweek tweeten.

Haar communicatiebureau voor tuinders, boeren en telers, dat ze heeft opricht in haar woonplaats Deventer, trok de aandacht van een soortgelijk bureau uit dezelfde stad. De eigenaren Henk Vermeer en Wim Groot Koerkamp nodigden Van der Plas in juni 2018 uit om te peilen of de bureaus elkaar in de wielen rijden. "Wij wilden weten of dat extra concurrentie voor ons zou betekenen", vertelt Vermeer.