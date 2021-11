Kabinet werkt aan verbod op doden miljoenen jonge haantjes

Dit dierenleed is echter nergens meer voor nodig. Er komen steeds meer technieken om voor de geboorte vast te stellen wat het geslacht is van het embryo in het ei. Daardoor is het mogelijk er voor te kiezen eieren met haantjes niet uit te laten komen. Het is ook mogelijk de haantjes wel te laten komen en op te laten groeien voor de vleesproductie.

Internationaal

Schouten wil dat er een breed gedragen oplossing komt voor het probleem, schrijft ze in haar brief. Internationaal zijn er ook initiatieven om tot een verbod te komen. Frankrijk stelde vorig jaar al een verbod in. Samen met Duitsland pleiten de Fransen nu voor een verbod in de hele Europese Unie.

Eind 2018 presenteerde het Duitse bedrijf SELEGGT zijn oplossing voor de onnodige slacht van miljoenen jonge haantjes: