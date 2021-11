Kabinet koerst op nieuwe maatregelen, vrijdag persconferentie

Verdere maatregelen

Het kabinet koerst op een verscherping van de milde lockdown waarin we nu zitten. Maatregelen waar aan gedacht wordt zijn het vervroegen van sluitingstijden van de horeca en niet-essentiële winkels en het verder terugbrengen van de groepsgrootte. Nu mogen thuis nog vier mensen bij elkaar op bezoek. Een avondklok ligt vooralsnog niet op tafel.

Niets is nog zeker, het kabinet vergadert de komende dagen hierover. Het sluiten van scholen staat helemaal onder de lijst van opties maar is niet uitgesloten.

Alarm

Maandag deed premier Rutte een dringende oproep aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Een kentering is nodig, omdat het spannend is in de ziekenhuizen. "Als het nodig is, aarzelen we geen seconde om maatregelen te nemen", zei Rutte zoals te zien is in onderstaande video: